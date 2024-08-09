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#للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار - في أبو ظبي الإمارات

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*فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: *2طابق مقسمين الي: *اربعه شقق *مميزات الفيلا: *صيانه بالكامل للفيلا *مكيفات جديده *عقود موثقة موثقها *مؤجرة وتدر عائد مرتفع الدخل السنوي240,000درهم *مساحة:6,400قدم مربع،رقم مرجعي:CV985052 يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733 •فاين هوم العقاريةذ.م.م •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

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العنوان: منطقة المشرف- منطقة المشرف
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/8/2024
رقم الإعلان: 2280992

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي الفيلاعلي: *طابق ارضي:-15 غرفة نوم -6 غرف معيشه-4 مطابخ-10حمامات *طابق اول:-17 غرفة نوم-6 غرف.
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية امتلك فيلا بمساحات واسعة فى المرور - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية امتلك فيلا بمساحات واسعة فى المرور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**فيلا تتكون من: *اربع شقق موثقه *كل شقه تتكون من: - 3 غرف نوم - صاله عدد 1 شقه تتكون من: - غرفه.
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا سوبر ديلوكس مكونة: -10 غرف نوم -3 صالات -مجلسين -غرفة خادمة -مطبخ تحضيري -مطبخ خارجي مع غرفة ط.
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذه الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -لفيلا تشطي.
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تتكون من:4غرف نوم-مجلسين-مطبخ -غرفة طعام-مخزن -غرفة خادمة-غرفة ألعاب للأطفال-4حمامات -مساحة الا.
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم| - في أبو ظبي الإمارات

افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تجاريه،عيادة طبية: -4 طوابق+3طوابق -15 عيادة -3 غرف علاج -غرفة عمليات للجراحة -2 غرف للانتظار .
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري فى الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من : *طابق ارضي: - مطبخ - مجلس رجال - غرفه ضيوف - غرفه خادمه - غرفه غسيل - صاله عائ.
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: -8غرف نوم -8حمامات -غرفة طعام -قاعات كبيرة -أربعة مداخل -مطابخ -غرف نوم فاخرة مع ح.
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى الشامخه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم - صالة جلوس - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل .
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم ضيوف - صالة جلوس - مطبخ بمجهز مع مخزن - غرفة خادمة - غرفة غسيل.
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا: -5 غرف -5 حمامات -غرفة خادمة -مطبخ جاهز -شرفة/بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خاص -حديقة -موقف.
القسم: 

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9/8/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا اول ساكن تشطيب ديلوكس تحتوي على: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي -صالات -مطبخ ر.
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا بمدينة خليفةاول ساكن: -تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل .
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلا بمساحة مميزة و موقع فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك فيلا بمساحة مميزة و موقع فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**فيلا مكونة من: - 8 غرف نوم ماستر - 2 مجالس - قاعة طعام - مطبخ داخلي - مصعد كهربائي - غرفة غسيل .
القسم: 

اتصل

9/8/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين: *الفيلا الأولى مكونة: -6 غرف نوم ماستر -مجلس رجال -صالة كبيرة -8.
القسم: 

اتصل

8/8/2024
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