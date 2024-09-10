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لبس مدارس ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لبس مدارس ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) صمم زي مدرسي موحد يعكس هوية مؤسستك التعليمية مع السلام لليونيفورم , افضل خامة وافضل سعر تصميم وتصنيع يونيفورم للمدارس بمواصفات احترافية شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان - المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/9/2024
رقم الإعلان: 2294587

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع افرول مهندس - في الجيزة مصر

مصنع افرول مهندس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع افرول مهندس 01118689995 السلام لليونيفورم احترافية في التصميم، راحة في الارتداء , يونيفورم م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/9/2024
صورة الاعلان: طقم مقدم الطعام - في الجيزة مصر

طقم مقدم الطعام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طقم مقدم الطعام 01223182572 مع يونيفورم المطاعم من السلام لليونيفورم ستحصل على جودة عالية وتصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/9/2024
صورة الاعلان: اسعار روب التخرج في مصر - في الجيزة مصر

اسعار روب التخرج في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار روب التخرج في مصر 01223182572 احتفل بتخرج طلابك بأرواب وكابات مصنعة بجودة عالمية من شركة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/9/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم امن - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم امن 01118689995 أفضل جودة وتصميم لليونيفورم الأمني المناسب لكل افراد السكيورتى وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/9/2024
صورة الاعلان: يونيفورم رياض اطفال - في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال 01223182572 يونيفورم حضانة بتصميمات ملائمة وألوان جذابة للاطفال من مصنع السلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/9/2024
صورة الاعلان: يونيفورم رياض اطفال - في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال 01223182572 يونيفورم حضانة بتصميمات ملائمة وألوان جذابة للاطفال من مصنع السلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/9/2024
صورة الاعلان: اشكال بدل يونيفورم - في الجيزة مصر

اشكال بدل يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال بدل يونيفورم 01223182572 استعد للتميز والانفراد مع اليونيفورم وملابس الموحد الأنيقة والعصري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/9/2024
صورة الاعلان: شركة توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم فندقي بتصميمات أنيقة وأقمشة عالية الجودة لموظفيكم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/9/2024
صورة الاعلان: 01200561116 - في الجيزة مصر

01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/9/2024
صورة الاعلان: مصنع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/9/2024
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/9/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/9/2024
صورة الاعلان: شركة توريد يونيفورم أفراد الامن و الحراسة بأفضل الخامات -Security uniform 0 - في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم أفراد الامن و الحراسة بأفضل الخامات -Security uniform 0

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تتميز شركة ابو سيفين يونيفورم بتقديم احدث التصميمات الخاصة بـ يونيفورم افراد الامن و الحراسة فى جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

12,555 جنيه

8/9/2024
صورة الاعلان: افارول عمال قطعتين - في الجيزة مصر

افارول عمال قطعتين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افارول عمال قطعتين 01223182572 يونيفورم مصانع يبرز مكانة عمالك ويعكس جودة منتجاتك اطلبه من السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/9/2024
صورة الاعلان: يونيفورم شركة سياحة - في الجيزة مصر

يونيفورم شركة سياحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركة سياحة 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/9/2024
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