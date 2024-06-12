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لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم شركات الامن خصيصا لتزود طاقم العمل به ويتناسب مع عملك ومستوى الخدمة المقدمة منه. يونيفورم شركات للأمن والحراسات الخاصة – يونيفورم سكيورتي شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273464
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12/6/2024
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12/6/2024
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12/6/2024
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12/6/2024
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12/6/2024
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12/6/2024
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12/6/2024
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10/6/2024
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10/6/2024
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8/6/2024
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8/6/2024
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8/6/2024
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8/6/2024
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