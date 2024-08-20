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كورس صحة و سلامة مهنية للمؤسسات
(فرص)
تفاصيل الإعلان
|دورات السلامة والصحة المهنية00201010232279 بأسعار خاصة للهيئات . فالسلامة والصحة المهنية ليست مجرد واجب قانوني، بل هي أيضًا استثمار في سلامة وصحة العاملين وزيادة الإنتاجية. نحن نؤمن بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية، ولذلك نحرص على تقديم دورات تدريبية ملائمة وفعّالة. فالتدريب على السلامة المهنية يساهم في تقليل الحوادث والإصابات، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ثقافة السلامة في مكان العمل. لحجز دورات السلامة والصحة المهنية، أو للحصول على مزيد من المعلومات، للحجز و الاستفسار : 00201010232279
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجودة الاوروبية للتدريب المهني
|التليفون:
|00201010232279
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|العنوان:
|Fujairah- Dubai, United Arab Emirates
البلقاء - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|92 دولار
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283217
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