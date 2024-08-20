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كورس صحة و سلامة مهنية للمؤسسات

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الأردن (البلقاء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كورس صحة و سلامة مهنية للمؤسسات - في البلقاء الأردن

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دورات السلامة والصحة المهنية00201010232279 بأسعار خاصة للهيئات . فالسلامة والصحة المهنية ليست مجرد واجب قانوني، بل هي أيضًا استثمار في سلامة وصحة العاملين وزيادة الإنتاجية. نحن نؤمن بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية، ولذلك نحرص على تقديم دورات تدريبية ملائمة وفعّالة. فالتدريب على السلامة المهنية يساهم في تقليل الحوادث والإصابات، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ثقافة السلامة في مكان العمل. لحجز دورات السلامة والصحة المهنية، أو للحصول على مزيد من المعلومات، للحجز و الاستفسار : 00201010232279
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجودة الاوروبية للتدريب المهني
التليفون: 00201010232279

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Fujairah- Dubai, United Arab Emirates
البلقاء -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 92 دولار
تاريخ الإعلان: 20/8/2024
رقم الإعلان: 2283217

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة

(للبيع)

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

20/8/2024
صورة الاعلان: اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة

(للبيع)

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 ليره

20/8/2024
صورة الاعلان: لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف و عيشي براحة

لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف و عيشي براحة

(للبيع)

لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف و عيشي براحة قد ما حاولتي ما لحقتي ورى الكركبة و التعزيل لانه.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

20/8/2024
صورة الاعلان: معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك

(للبيع)

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او ف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/8/2024
صورة الاعلان: معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك

(للبيع)

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او ف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/8/2024
صورة الاعلان: معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه

معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه

(للبيع)

معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان ه.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

18/8/2024
صورة الاعلان: نعمل لاجلكم على توفير امهر عاملاتنا مدربات وبخبرة يومي

نعمل لاجلكم على توفير امهر عاملاتنا مدربات وبخبرة يومي

(للبيع)

نعمل لاجلكم على توفير امهر عاملاتنا مدربات وبخبرة يومي اطلبي عاملتك وارتاحي معنا التميز والإتقان هو .
العنوان:

عجلون - الأردن

25 دينار

18/8/2024
صورة الاعلان: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا

(للبيع)

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

15/8/2024
صورة الاعلان: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي

(للبيع)

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

15/8/2024
صورة الاعلان: نوفر من اجل راحتك عاملات ترتيب و تنظيف بخبرة لارضائك

نوفر من اجل راحتك عاملات ترتيب و تنظيف بخبرة لارضائك

(للبيع)

نوفر من اجل راحتك عاملات ترتيب و تنظيف بخبرة لارضائك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات يتوفر ل.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

15/8/2024
صورة الاعلان: خلي شغل البيت والتعزيل على عاملاتنا و شوفي الفرق

خلي شغل البيت والتعزيل على عاملاتنا و شوفي الفرق

(للبيع)

خلي شغل البيت والتعزيل على عاملاتنا و شوفي الفرق عاملاتنا مدربات ومؤهلات لكافة اعمال التنظيف إطلبي .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

14/8/2024
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(للبيع)

تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا بالتنظيف و احكمي ولان عاملاتنا هم الأفضل والاسرع و الامهر عامل.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

14/8/2024
صورة الاعلان: جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

(للبيع)

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/8/2024
صورة الاعلان: جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

(للبيع)

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/8/2024
صورة الاعلان: النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا

(للبيع)

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك وتمتعي براحة بالك و نظافة بيتك بز.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
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