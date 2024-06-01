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كما نقدم مجموعة الخدمات المنزلية التالية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| كما نقدم مجموعة الخدمات المنزلية التالية: 01151588055 1.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الاطفال و المسنين بالمنزل لجميع الحالات القعيدة و المتحركة 2.نوفر خدمات النظافة الشاملة و مكافحة الحشرات و القوارض و تطهير ضد الكورونا 3.نوفر خدمات الصيانة المنزلية لجميع الاجهزة (التكييفات-الثلاجات-الغسالات-البوتجازات-السخانات-.) 4.نوفر خدمات نقل و فك و تركيب و تغليف الاثاث و الموبيليا بسيارات صندوقية مجهزة و فريق عمل مدرب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة العالمية
|التليفون:
|01151588055
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|العنوان:
|- السعودية
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279920
بسم الله الرحمن الرحيم مكتب البدر يوجد عاملات للتنازل يجيدون كل اعمال المنزل من نطافه المنزل ورع.
1/6/2024
- مكتب البدر - شغالات للتنازل من ( الفلبين - اندونسيا - بنجلادش - اثيوبيا - كينيا - اوغندا ) س.
28/5/2024
يوجد شغالات للتنازل من ( الفلبين - اندونسيا - بنجلادش - اثيوبيا - كينيا - اوغندا ) متوفر عاملات منز.
22/5/2024
*** مكتب البدر *** عاملات للتنازل من ( الفلبين - اندونسيا - بنجلادش - اثيوبيا - كينيا - اوغندا ) م.
19/5/2024
بسم الله الرحمن الرحيم **, مكتب البدر, ** يوجد (عاملات منزليات / طباخات / مربيات ) من الفلبين وان.
13/5/2024
**, مكتب البدر, ** يوجد (عاملات منزليات / طباخات / مربيات ) من الفلبين واندونيسيا وبنجلاديش وكينيا.
6/5/2024
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