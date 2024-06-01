كما نقدم مجموعة الخدمات المنزلية التالية: 01151588055 1.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الاطفال و المسنين بالمنزل لجميع الحالات القعيدة و المتحركة 2.نوفر خدمات النظافة الشاملة و مكافحة الحشرات و القوارض و تطهير ضد الكورونا 3.نوفر خدمات الصيانة المنزلية لجميع الاجهزة (التكييفات-الثلاجات-الغسالات-البوتجازات-السخانات-.) 4.نوفر خدمات نقل و فك و تركيب و تغليف الاثاث و الموبيليا بسيارات صندوقية مجهزة و فريق عمل مدرب