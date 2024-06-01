آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

كما نقدم مجموعة الخدمات المنزلية التالية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
كما نقدم مجموعة الخدمات المنزلية التالية: 01151588055 1.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الاطفال و المسنين بالمنزل لجميع الحالات القعيدة و المتحركة 2.نوفر خدمات النظافة الشاملة و مكافحة الحشرات و القوارض و تطهير ضد الكورونا 3.نوفر خدمات الصيانة المنزلية لجميع الاجهزة (التكييفات-الثلاجات-الغسالات-البوتجازات-السخانات-.) 4.نوفر خدمات نقل و فك و تركيب و تغليف الاثاث و الموبيليا بسيارات صندوقية مجهزة و فريق عمل مدرب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة العالمية
التليفون: 01151588055

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - السعودية
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/8/2024
رقم الإعلان: 2279920

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يوجد شغالات للتنازل من اندونسيا الفلبين وبنجلادش - في الرياض السعودية

يوجد شغالات للتنازل من اندونسيا الفلبين وبنجلادش

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم مكتب البدر يوجد عاملات للتنازل يجيدون كل اعمال المنزل من نطافه المنزل ورع.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/6/2024
صورة الاعلان: شغالات للتنازل من الفلبين وبنجلادش - في الرياض السعودية

شغالات للتنازل من الفلبين وبنجلادش

(للبيع)

- في الرياض السعودية

- مكتب البدر - شغالات للتنازل من ( الفلبين - اندونسيا - بنجلادش - اثيوبيا - كينيا - اوغندا ) س.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/5/2024
صورة الاعلان: شغالات للتنازل من كل الجنسيات - في الرياض السعودية

شغالات للتنازل من كل الجنسيات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يوجد شغالات للتنازل من ( الفلبين - اندونسيا - بنجلادش - اثيوبيا - كينيا - اوغندا ) متوفر عاملات منز.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/5/2024
صورة الاعلان: شغالات للتنازل من الفلبين وبنجلادش - في الرياض السعودية

شغالات للتنازل من الفلبين وبنجلادش

(فرص)

- في الرياض السعودية

*** مكتب البدر *** عاملات للتنازل من ( الفلبين - اندونسيا - بنجلادش - اثيوبيا - كينيا - اوغندا ) م.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/5/2024
صورة الاعلان: يوجد شغالات للتنازل من الفلبين وبنجلادش وسريلانكا - في الرياض السعودية

يوجد شغالات للتنازل من الفلبين وبنجلادش وسريلانكا

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم **, مكتب البدر, ** يوجد (عاملات منزليات / طباخات / مربيات ) من الفلبين وان.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

13/5/2024
صورة الاعلان: يوجد شغالات للتنازل من الفلبين وبنجلادش - في الرياض السعودية

يوجد شغالات للتنازل من الفلبين وبنجلادش

(فرص)

- في الرياض السعودية

**, مكتب البدر, ** يوجد (عاملات منزليات / طباخات / مربيات ) من الفلبين واندونيسيا وبنجلاديش وكينيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات