كرينات للإيجار بكافة الاحجام في الرياض

**تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض:** - رافعات مقصية بجميع الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت بأحجام متعددة: 8 متر، 10 متر، 12 متر، 14 متر، 16 متر، 18 متر، 20 متر. - مانلفت بأحجام متعددة: 8 متر، 10 متر، 12 متر، 14 متر، 16 متر، 18 متر، 20 متر. - فوركلفت بجميع الأحجام. **الخيارات المتاحة للتأجير:** - شهري - سنوي - أسبوعي - يومي **ميزات معداتنا:** - موديلات حديثة - كافة الأحجام والمقاسات متوفرة - تحميل وتنزيل العمل **بووم لفت:** 10 متر، 12 متر، 14 متر، 16 متر، 18 متر، 20 متر متوفرة أيضًا.