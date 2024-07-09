كاميرات مراقبه للفنادق والشركات

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أجواء
|التليفون:
|0561946929
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279325
100 ريال
100 ريال