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كاميرات مراقبه للفنادق والشركات

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تفاصيل الإعلان
كاميرات مراقبه للفنادق والشركات والفيلل أحدث التقنيات الأمنية مع أفضل المهندسين والخبراء المتخصصين. تركيب وصيانة كاميرات المراقبة صيغة عقد تركيب كاميرات مراقبة, نموذج عقد توريد معدات, عقد توريد وتركيب كاميرات مراقبة, نموذج عقد توريد وتركيب شبكة كاميرات مراقبة, صيغة اعلان كاميرات مراقبة كاميرات مراقبة هيكفيجن لأن كاميرات مراقبة هيك فيجن هي المورد البارز في العالم لحلول المراقبة بالفيديو، وتتمتع هيك فيجن بأقوى فريق بحث وتطوير في الصناعة، كما انها تستخدم مرافقها التصنيعية الفائقة التقدم، لتصميم و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة أجواء
التليفون: 0561946929

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 29/7/2024
رقم الإعلان: 2279325

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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية وخارجية - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

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العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

9/7/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه للفنادق والشركات والفيلل - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه للفنادق والشركات والفيلل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - .
العنوان:

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100 ريال

28/5/2024
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