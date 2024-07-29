كاميرات المراقبة الآمنة

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmedkamal2050
|التليفون:
|0544217662
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284044
1,000 ريال
100 ريال
100 ريال