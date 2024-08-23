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- قطعة ارض سكنية - للباحثين عن افضل استثمار او بناء منزل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثماروايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعةالارض السكنية بلا تردد -انتهز الفرصة -مساحةالأرض: 11,624 قدم مربع -الرقم المرجعي: RL985337 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/ سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصةالتسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفة ج- مدينة زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283837
-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجاريه في مدينة زايد -تبلغ مساحتها 34,353 قدم مربع استثمر للمستقبل ل.
23/8/2024
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23/8/2024
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23/8/2024
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23/8/2024
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23/8/2024
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23/8/2024
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23/8/2024
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23/8/2024
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23/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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