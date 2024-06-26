"فيلا 6 غرف حديثة أول ساكن _ لحياة استثنائية

فيلا فخمة مكونة من طابقين ورووف، الأرضي: 2 غرف نوم، معيشة،أطفال،مطبخ، خادمة، طعام، مجلس، صالة، سائق، مخزن، 3 مواقف سيارات. الأول: ماستر، 3 غرف نوم، بلكونة، مخزن، 2 حمام. الرووف: غرفة متعددة الأغراض. إضافات: مكانين شواء، نوافير، لاند سكيب، حوض سباحة. مساحة الارض 15,000 قدم مربع رقم مرجعي:VH9841 شركة فاين هوم العقاريةلتواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 -رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الترخيص التجاري: CN-1149643,رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466