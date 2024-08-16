|فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن

فيلّا فاخرة تتألف من طابقين وملحقين، تضم 20 غرفة نوم، 4 صالات، مطبخين، وغرفتين خادمة. الطابق الأرضي يشمل 4 غرف نوم ومجلس وصالة طعام، بينما الأول يحتوي على 8 غرف ماستر وصالة كبيرة. الملحقات ت *مساحة الارض :30,000قدم مربع-عمر الفيلا:8 سنوات،رقم مرجعي:VH982280 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م:تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصةتسجيل عقاري:53733-رخصة السيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643- ترخيص الهيئة(RERA):202401101466