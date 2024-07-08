|فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن

فيلا فاخرة تتكون من طابقين وملحقين خارجيين وحديقة.الطابق الأرضي:4غرف نوم،مجلس، صالة جلوس،غرفة طعام،4حمامات.الطابق الأول:8غرف نوم ماستر،صالة كبيرة،مطبخ تحضيري.ملحقين خارجي بهم:3حمامات مطبخ4غرف نوم،صالة-مساحة الارض:30,000قدم مربع،رقم مرجعي:VH982280 -عمر الفيلا:8سنوات فاين هوم العقارية ذ.م.م.الاتصال بالسيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة:54404-رقم التسجيل العقاري:53733