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! فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة | انتقل الان
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تتكون الفيلا من: طابق ارضي:مطبخ كبير-مخزن-غرفة غسيل وكوي-غرفة خادمة طابق اول:صالة-غرفتين نوم ماستر-مطبخ تحضيري طابق ثاني:غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس-3غرف نوم ماستر *غرفة حارس&غرفة سائق*واحة خارجية بها العاب اطفال مساحة الأرض:22,500قدم مربع،رقم مرجعي:VH983953 لشركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733،رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643،رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278317
*تحتوي كل فيلا على 4 شقق:- -العدد الكلي (12) شقه مقسمه: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تحتوي.
23/7/2024
*تحتوي كل فيلا على 4 شقق:- -العدد الكلي (12) شقه مقسمه: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تحتوي.
23/7/2024
*مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلاالأولى: -6 غرف -مجلس خارجي -صالة -غرفة طعام -مطبخ منفصل/ستور -.
23/7/2024
مجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-مجلس-غرفة جلوس-غرفة عائلة-مطبخ.
23/7/2024
مجمع 3 فلل مقسم الي: -فيلتين كل فيلا مكونة من: -6 غرف نوم-صالة-مجلس-غرفة طعام-مطبخين-8 حمامات *الفيل.
23/7/2024
مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من: -6 غرف نوم -صالة كبيرة -مجلس واسع -غرفة طعام -مطبخين مجهزين -8 حمامات .
23/7/2024
*فيلا بالريف عبارة عن: - 4 غرف - 4 حمامات - مطبخ - مجلس - صاله - حديقة - حوش - مدخل خاص بالحو.
23/7/2024
تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-مطبخ-مجلس رجال-غرفه ضيوف-غرفه خادمه-غرفه غسيل-صاله عائليه-جراج سيارات .
23/7/2024
*الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام .
23/7/2024
*فيلا تحتوي علي ثلاث طوابق:- *الطابق الارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخز.
23/7/2024
مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من:5غرف نوم-مجلس-صالة طعام-صالة جلوس-غرفة خادمة -مطبخ-غرفة خادمة-مطبخ تحضي.
23/7/2024
*الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام .
23/7/2024
*بيت شعبي يتكون:- -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع .
23/7/2024
:مجمع 12فيلا كل فيلا مكونة من -7شقق(غرفة وصالة)-استديو-غرفة سائق -3مواقف سيارات داخلية بالاضافة ال.
23/7/2024
*فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه *كل شقه تتكون من: - 3 غرف نوم - صاله *عدد1 شقه تتكون من: - غرفه .
23/7/2024
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