! فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة | انتقل الان

تتكون الفيلا من: طابق ارضي:مطبخ كبير-مخزن-غرفة غسيل وكوي-غرفة خادمة طابق اول:صالة-غرفتين نوم ماستر-مطبخ تحضيري طابق ثاني:غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس-3غرف نوم ماستر *غرفة حارس&غرفة سائق*واحة خارجية بها العاب اطفال مساحة الأرض:22,500قدم مربع،رقم مرجعي:VH983953 لشركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733،رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643،رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466