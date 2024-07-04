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فلل للايجار في أبها طريق السودة للايجار اليومي

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فلل للايجار في أبها طريق السودة للايجار اليومي - في عسير السعودية

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إذا كنت تبحث عن فلل للايجار في أبها طريق السودة للايجار اليومي 0594606897 إتصل بنا الآن لمعاينة فيلا عزلة للايجار اليومي في أبها السودة و الاستمتاع بالمناطق الخضراء مع فلل للايجار بالسودة، فلل ذات خدمات و مرافق علي اعلي مستوي، لا تتردد في الاتصال بنا 0594606897 لحجز و معاينة فيلتك المميزة في أبها السودة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب عماد
التليفون: 0594606897

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طريق السودة، أبها- ابها
عسير -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 ريال
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2277001

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صورة الاعلان: فلل للايجار أبها طريق السودة - في عسير السعودية

فلل للايجار أبها طريق السودة

(للإيجار)

- في عسير السعودية

في هذه الصفحة سوف تجد مواضيع عن فلل للايجار اليومي في ابها وفيلا للايجار اليومي في ابها، بالإضافة إل.
العنوان:

عسير - السعودية
القسم: 

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4/7/2024
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