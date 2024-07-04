إذا كنت تبحث عن فلل للايجار في أبها طريق السودة للايجار اليومي 0594606897 إتصل بنا الآن لمعاينة فيلا عزلة للايجار اليومي في أبها السودة و الاستمتاع بالمناطق الخضراء مع فلل للايجار بالسودة، فلل ذات خدمات و مرافق علي اعلي مستوي، لا تتردد في الاتصال بنا 0594606897 لحجز و معاينة فيلتك المميزة في أبها السودة