(للإيجار)
|إذا كنت تبحث عن فلل للايجار في أبها طريق السودة للايجار اليومي 0594606897 إتصل بنا الآن لمعاينة فيلا عزلة للايجار اليومي في أبها السودة و الاستمتاع بالمناطق الخضراء مع فلل للايجار بالسودة، فلل ذات خدمات و مرافق علي اعلي مستوي، لا تتردد في الاتصال بنا 0594606897 لحجز و معاينة فيلتك المميزة في أبها السودة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب عماد
|التليفون:
|0594606897
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|العنوان:
|طريق السودة، أبها- ابها
عسير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277001
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