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فلاح حرفي جبص مغربي ونقش عل الجبس و صنعة النو اغير والحوض الز رعية 212

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فلاح حرفي جبص مغربي ونقش عل الجبس و صنعة النو اغير والحوض الز رعية 212 - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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عادل فلاح حرفي جبص مغربي ونقش عل الجبس و صنعة النوافير والحوض الزراعية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عادل فلاح
التليفون: 212618509533

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العنوان: عين الشوق حي اليا قوت زنقة 11رقم32الدار الدارالبيضاء- عين الشوق
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 23/6/2024
رقم الإعلان: 2274241

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للعائلات مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة

شقة للعائلات مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة

(للإيجار)

شقق مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة للعائلة في وسط المدينة الدار البيضاء مكان راقي بثمن جد مناسب .
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500 درهم

13/6/2024
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مكتب توظيف العمالة المغربية بدول الخليج .

(طلب عمل)

مكتب توظيف العمالة المغربية بدول الخليج . مكتب ابو إياد بالمغرب يوفر لكم مجموعة من العمال والعاملات.

1,000 دولار

10/5/2024
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(للإيجار)

شقتان مفروشتان للكراء بالويفي، تقعان بنفس المسكن وسط مدينة اكادير بين فندق ايبيس واكبر مركب تجاري ال.
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500 درهم

2/5/2024
صورة الاعلان: انا شيفور رخاص التي حصلت عليها B+C+D

انا شيفور رخاص التي حصلت عليها B+C+D

(طلب عمل)

شيفور مهني حصلت على تكوين المهاني بنسبة الحافلة و سيارات السياحية تريخ الزدياد 01 01 1969 وشكرا .
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780,528,095 درهم

17/4/2024
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ابحث عن عمل في الفندق كانادلا او تنظيف الغرف او استقبال

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ابحث عن عمل في الفندق كانادلا او تنظيف الغرف او استقبال وشكرا.

3,500 درهم

14/4/2024
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اراضي للبيع

(للبيع)

ارض فلاحية للبيع في نواحي مدثنة برضيد مساحتها 2 هكتارات الهاتف:0665071022.
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10,000 درهم

6/4/2024
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بحث عن عمل في قطاع سياقة

(طلب عمل)

سلام عليكوم آنا أبحث عن العمل في مجال سياقة من يهمه الأمر يتصل بي سوف أنزل رقم الهاتفي لذي وشكرا رقم.
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3,500 درهم

28/3/2024
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