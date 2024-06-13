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فلاح حرفي جبص مغربي ونقش عل الجبس و صنعة النو اغير والحوض الز رعية 212
(طلب عمل)
تفاصيل الإعلان
|عادل فلاح حرفي جبص مغربي ونقش عل الجبس و صنعة النوافير والحوض الزراعية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عادل فلاح
|التليفون:
|212618509533
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|العنوان:
|عين الشوق حي اليا قوت زنقة 11رقم32الدار الدارالبيضاء- عين الشوق
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274241
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