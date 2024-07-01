#عاجل كبرى الشركات بالسعوديه تعلن عن حاجتها الى مهندسين _زراعه_تربه|_وتحليل_مياه خبره على أن تتوافر به الشروط الاتيه : حاصل على ماجستير خبره لا تقل عن #3سنوات_كمهندس_زراعه_تربه_وتحليل_مياه والخبره بمعلوم التربه والمياه #السن لا يتعدى 45 سنه #مميزات#العمل : #حاصل على بكالوريس #مرتبات#مجزيه #سكن#اقامه #تأمينات#صحيه#اجتماعيه #تذكره#طيران #اجازه#مدفوعه#الاجر من يتوافر به الشروط السابقه برجاء أرسال #السيره#الذات