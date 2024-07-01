أضف إعلانك مجاناً
عاجل كبرى الشركات بالسعوديه تعلن عن حاجتها الى مهندسين _زراعه_تربه
(فرصة عمل)
تفاصيل الإعلان
| #عاجل كبرى الشركات بالسعوديه تعلن عن حاجتها الى مهندسين _زراعه_تربه|_وتحليل_مياه خبره على أن تتوافر به الشروط الاتيه : حاصل على ماجستير خبره لا تقل عن #3سنوات_كمهندس_زراعه_تربه_وتحليل_مياه والخبره بمعلوم التربه والمياه #السن لا يتعدى 45 سنه #مميزات#العمل : #حاصل على بكالوريس #مرتبات#مجزيه #سكن#اقامه #تأمينات#صحيه#اجتماعيه #تذكره#طيران #اجازه#مدفوعه#الاجر من يتوافر به الشروط السابقه برجاء أرسال #السيره#الذات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01113253543
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- ب
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|55,414 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275418
اعلانات جديدة
فندق للبيع في كمبوند الريف الاوروبي طريق مصر اسكندريه الصحراوي الفندق يقع في الريف الاوروبي بمصر اسك.
1/7/2024
بيت بابنى بيتك 150متر بالمنطقة السابعة (س) ٣ ادوارخلف منطقة الخدمات ( مسجد ومدارس وسوبر ماركت .
1/7/2024
امتلك شقة متشطبة| موقع متميز بتقسيط علي 9 سنوات للبيع في ريفالي كمبوند في القاهرة الجديدة المساحة :.
1/7/2024
شـاشـات تلـفـزيـون دي ولا لوحـات فنية 😏💪👊 شاشات 43 بوصة سـمارت أندرويد 12 - .
1/7/2024
شبكات داخلية متطورة للمكاتب من أون لاين تك احصل على أفضل حلول الشبكات الداخلية المتطورة لمكتبك مع أو.
1/7/2024
شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl .
1/7/2024
تركيب ساوند سيستم للمنازل والشركات من أون لاين تك اجعل تجربتك الصوتية أكثر تميزاً مع حلول تركيب ساو.
1/7/2024
#عاجل_مطلوب_للعمل بالسعوديه <محتاجين سائقين دليفري/دراجه ناريه> بالشروط الاتى : #رخصه دراجه ناريه سا.
1/7/2024
#وظائف_مناديب_مبيعات للسعودية #مناديب مبيعات للعمل بشركه #صناعة_مشروبات بالشروط الاتى : السن لا يزي.
1/7/2024
للعمل الفورري بالسعودية فنيين اجهزة تبريد السيارات خبرة ثرموكنج وكارير وخبره كهرباء وميكانيا تبريد .
1/7/2024
مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه بالسعودية التي تستخدم تكنولوجيا علميه متقدمه" "تطلب ا.
1/7/2024
اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :-.
1/7/2024
نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية متوفر الأن نظام الاستدعاء اللاسلكى.
1/7/2024
شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم .
1/7/2024
#شركةارابياللتجارة تقدم طابعة ليزر ألوان زيروكس 7800 الخيار المثالي للشركات والمكاتب التي تبحث عن طا.
1/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.