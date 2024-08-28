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صور يونيفورم مدارس

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تفاصيل الإعلان
صور يونيفورم مدارس01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجميع المقاسات والموديلات (جيب وبنطلون للمدارس – جاكت مدرسى – بلوفر – تيشرت وقميص للمدارس ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/8/2024
رقم الإعلان: 2284747

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أسعار يونيفورم الفنادق - في الجيزة مصر

أسعار يونيفورم الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أسعار يونيفورم الفنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: تفصيل ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم امن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: موديلات زي الروضة 01200561116 - في الجيزة مصر

موديلات زي الروضة 01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات زي الروضة 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ اى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم - في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم 01003358542 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: صناعة وتجارة الزى الموحد (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

صناعة وتجارة الزى الموحد (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعة وتجارة الزى الموحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: شركات توريد الزى الموحد-يونيفورم عالى الجودة -شركة ابوسيفين يونيفورم - في الجيزة مصر

شركات توريد الزى الموحد-يونيفورم عالى الجودة -شركة ابوسيفين يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ابو سيفين يونيفورم متدورش كتير . شركة متخصصة فى تصتنيع و توريد الزى الموحد بكل انواعة ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: شركة توريدالزى الطبى عالى الجودة (يونيفورم الاطباء و فريق التمريض - في الجيزة مصر

شركة توريدالزى الطبى عالى الجودة (يونيفورم الاطباء و فريق التمريض

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ابو سيفين يونيفورم .شركة متخصصة فى تصنيع و توريد الزى الموحد فى جميع المجالات .تتوفر لدينا احدث.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: يونيفورم ممرضات - في الجيزة مصر

يونيفورم ممرضات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ممرضات 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والمو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم 01003358542 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ارواب تخرج جامعات (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جامعات (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج جامعات (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
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