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صور موديلات يونيفورم

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تفاصيل الإعلان
صور موديلات يونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم من الخامات المناسبة لطبيعة العمل يونيفورم شركات – يونيفورم مطاعم وفنادق يونيفورم مصانع – يونيفورم مدارس شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276182

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات ملابس طبية - في الجيزة مصر

شركات ملابس طبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات ملابس طبية 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والمودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور موديلات يونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: شركات توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: يونيفورم امن وحراسة - في الجيزة مصر

يونيفورم امن وحراسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن وحراسة 01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2024
صورة الاعلان: زي رياض اطفال - في الجيزة مصر

زي رياض اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي رياض اطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ اى مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: شركات زى الامن والحراسه - في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: احسن شركة يونيفورم بمصر - في الجيزة مصر

احسن شركة يونيفورم بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احسن شركة يونيفورم بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: اسماء واماكن مصانع افرولات - في الجيزة مصر

اسماء واماكن مصانع افرولات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسماء واماكن مصانع افرولات01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبدل المصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم تصنيعه من خامات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
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