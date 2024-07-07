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صور موديلات يونيفورم
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|صور موديلات يونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم من الخامات المناسبة لطبيعة العمل يونيفورم شركات – يونيفورم مطاعم وفنادق يونيفورم مصانع – يونيفورم مدارس شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276182
شركات ملابس طبية 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والمودي.
7/7/2024
صور موديلات يونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيف.
7/7/2024
شركات توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص و.
7/7/2024
جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج و.
7/7/2024
يونيفورم امن وحراسة 01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم.
7/7/2024
تفصيل يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ.
7/7/2024
ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلا.
4/7/2024
ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم .
4/7/2024
زي رياض اطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ اى مود.
2/7/2024
احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات.
2/7/2024
شركات زى الامن والحراسه01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفو.
2/7/2024
شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم .
1/7/2024
احسن شركة يونيفورم بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليون.
1/7/2024
اسماء واماكن مصانع افرولات01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبدل المصا.
1/7/2024
ملابس هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم تصنيعه من خامات.
1/7/2024
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