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شركة توريد يونيفورم فنادق
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| شركة توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز للفندق باحدث الموديلات والخامات يونيفورم لجميع اقسام الفندق ( يونيفورم هاوسكيبنج – يونيفورم المطاعم – يونيفورم السكيورتى – بدل المديرين وقسم الاستقبال بالفندق ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273809
زى موحد للمستشفيات 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات وا.
15/6/2024
مصنع قميص رجالى بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفو.
15/6/2024
مصنع قميص رجالى بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفو.
15/6/2024
شركة توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومم.
15/6/2024
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12/6/2024
اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملاب.
12/6/2024
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12/6/2024
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12/6/2024
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12/6/2024
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12/6/2024
جاكيت شيف مطبخ ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم المطاعم .
12/6/2024
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12/6/2024
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12/6/2024
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12/6/2024
موديلات يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز.
10/6/2024
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