شركة توريدالزى الطبى عالى الجودة (يونيفورم الاطباء و فريق التمريض

شركة ابو سيفين يونيفورم .شركة متخصصة فى تصنيع و توريد الزى الموحد فى جميع المجالات .تتوفر لدينا احدث موديلات الزى الطبى الخاص بالمستشفيات و المراكز الطبية و غيرها (يونيفورم اطباء -يونيفورم تمريض -و غيرها) .منتجات عالية الجودة . موديلات متنوعة . خامات ممتازة تتحمل ظروف العمل .اسعار مناسبة للجميع .يوجد امكانية تصميم اليونيفورم الخاص بكم مع اضافة اللوجو الخاص بك بالتطريز او الطباعة بأعلى جودة للتواصل معنا: 01020275583 واتساب01273083070: ايميل:[email protected] العنوان37:شارع عمر بن الخطاب الاري