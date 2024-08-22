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شركة توريدالزى الطبى عالى الجودة (يونيفورم الاطباء و فريق التمريض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة ابو سيفين يونيفورم .شركة متخصصة فى تصنيع و توريد الزى الموحد فى جميع المجالات .تتوفر لدينا احدث موديلات الزى الطبى الخاص بالمستشفيات و المراكز الطبية و غيرها (يونيفورم اطباء -يونيفورم تمريض -و غيرها) .منتجات عالية الجودة . موديلات متنوعة . خامات ممتازة تتحمل ظروف العمل .اسعار مناسبة للجميع .يوجد امكانية تصميم اليونيفورم الخاص بكم مع اضافة اللوجو الخاص بك بالتطريز او الطباعة بأعلى جودة للتواصل معنا: 01020275583 واتساب01273083070: ايميل:[email protected] العنوان37:شارع عمر بن الخطاب الاري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة ابو سيفين يونيفورم
التليفون: 0201020275583

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37 شارع عمر بن الخطاب الاريزونا الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/8/2024
رقم الإعلان: 2283799

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم ممرضات - في الجيزة مصر

يونيفورم ممرضات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ممرضات 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والمو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم 01003358542 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ارواب تخرج جامعات (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جامعات (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج جامعات (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) يونيفو - في الجيزة مصر

محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) يونيفو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات الب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: روب تخرج اسود وذهبي (شركة السلام ) - في الجيزة مصر

روب تخرج اسود وذهبي (شركة السلام )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج اسود وذهبي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: صور يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: صور يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
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