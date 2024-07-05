أضف إعلانك مجاناً

شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القليوبية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية - في القليوبية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات الوطنية لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع الوطنية انت دائما في اماااااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية
التليفون: 01151800999

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: رشدي- الاسكندرية
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276325

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة العالمية الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية - في القليوبية مصر

شركة العالمية الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

- في القليوبية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

5/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات