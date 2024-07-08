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شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية
(فرص)
تفاصيل الإعلان
|أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات الوطنية لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع الوطنية انت دائما في اماااااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01151800999
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية
|التليفون:
|01151800999
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|العنوان:
|رشدي- الاسكندرية
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276324
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