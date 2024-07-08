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شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

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تفاصيل الإعلان
أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات الوطنية لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع الوطنية انت دائما في اماااااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01151800999
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية
التليفون: 01151800999

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: رشدي- الاسكندرية
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2024
رقم الإعلان: 2276324

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: افضل عروض ايجار مرسيدس E200 في القاهره

افضل عروض ايجار مرسيدس E200 في القاهره

(للإيجار)

خدمة إيجار مرسيدس E200 بأسعار تنافسية وخدمات مميزة. نحن نوفر لك سيارات مرسيدس E200 للإيجار بحالة مم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: إيجار تويوتا هايس بأسعار تنافسية وعروض مميزة

إيجار تويوتا هايس بأسعار تنافسية وعروض مميزة

(للإيجار)

إيجار تويوتا هايس بأسعار تنافسية وعروض مميزة. نحن نقدم لك سيارات تويوتا هايس للإيجار بحالة ممتازة، .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلتك في كمبوند سراي باجمل فيو لفيلنك

امتلك فيلتك في كمبوند سراي باجمل فيو لفيلنك

(للبيع)

امتلك فيلتك في كمبوند سراي باجمل فيو لفيلنك بمساحة 212م تقسيمه فيلتك (3 غرف - 2 حمام - مطبخ- ريسبشن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: BOOK A MERCEDES LIMOUSINE AT ECONOMICAL PRICES

BOOK A MERCEDES LIMOUSINE AT ECONOMICAL PRICES

(للإيجار)

خدمة ليموزين مرسيدس ليموزين مطار مرسيدس بأقل الأسعار Mercedes airport limousine at the lowest pric.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى ا.
العنوان:

القليوبية - مصر

1,000 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: حلول متقدمة لتركيبات الشبكات الداخلية

حلول متقدمة لتركيبات الشبكات الداخلية

(للبيع)

تركيبات شبكات داخلية عالية الجودة من أون لاين تك احصل على أفضل حلول الشبكات الداخلية لتضمن اتصالًا س.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: محامي اقامةاجانب في مصر

محامي اقامةاجانب في مصر

(للبيع)

يقدم مكتب مستشارك القانوني (المستشار/ مصطفي محمد طارق) خدمه الاقامه داخل جمهورية مصر العربيه للغير م.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

8/7/2024
صورة الاعلان: محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصيه في مصر

محامي متخصص في قضايا الاحوال الشخصيه في مصر

(للبيع)

مكتب مستشارك القانوني مكتب المستشار/ مصطفي محمد طارق : محامي متخصص في قضايا الاسره : - الخلع - الطل.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

8/7/2024
صورة الاعلان: محامي متخصص في قضايا الخلع

محامي متخصص في قضايا الخلع

(للبيع)

ما هو الخلع في القانون المصري و ما هي خطواته و ما هي طبيعةِ الحكم الذي يصدر لكل من المسلمه و المسيحي.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 دولار

8/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية

مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية رئيس حسابـات يشترط خبرة فى شركات مخبوزات او حلويات أمين مخـزن خب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/7/2024
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعوديـة

مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعوديـة عدد 2 موظفين موارد بشرية خريج محاسبة عدد 2 سكرتير خريج محاسبة ع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

8/7/2024
صورة الاعلان: اوشاش كومباكت hpl

اوشاش كومباكت hpl

(للبيع)

لو ظهرلك الاعلان ده يبقي انت محظوظ 🥰✌️ مش بس اقل سعر في السوق لا كمان المعاينة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: جهاز حضور و انصراف في اسكندرية الانسب للمشاريع الصغيرة والمحلات و الشركات

جهاز حضور و انصراف في اسكندرية الانسب للمشاريع الصغيرة والمحلات و الشركات

(للبيع)

جهاز انذار سرقة للڤيلات و الشقق و المكاتب في اسكندرية أمن بيتك و منشأتك بافضل جهاز انذار ضد ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: نظام كول سنتر متكامل وفعال

نظام كول سنتر متكامل وفعال

(للبيع)

نظام كول سنتر متكامل وفعال من أون لاين تك هل تبحث عن طريقة لتحسين خدمة العملاء وزيادة كفاءة فريق الد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: أحدث تقنيات السنترالات الداخلية

أحدث تقنيات السنترالات الداخلية

(للبيع)

سنترالات داخلية متقدمة للشركات من أون لاين تك هل تبحث عن تحسين اتصالات شركتك؟ نقدم لك أنظمة سنترالا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/7/2024
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