شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

الوطنية توفر أفضل عمالة منزلية مصرية وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين لجميع الحالات خ.

العالمية للخدمات نوفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين، مصريين واجانب من افريقيا.

لكل الأسر بجميع المدن والمحافظات لدينا كافة الشغلات وعمالة التنظيف والخدمات من كل الجنسيات العربية و.

.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رع.

جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الا.

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