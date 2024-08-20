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شركة الوطنية لتوفير الشغالات
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تفاصيل الإعلان
|شركة الوطنية توفر الشغالات والطباخات و مربيات الاطفال و راعيات المسنين بالمنزل لجميع الحالات القعيدة و المتحركة 01207040101 نوفر خادمات المصريات و الأجنبيات من جميع الجنسيات سودانيات نيجيريات اثيوبيات فيلبينيات و اندونيسيات بالضمانات الكاملة و الاوراق القانوينة مكتب خادمات ذو خبرة وكفاءة عالية لتقديم عدة مهام مثل رعاية المسنين و مربيات الاطفال و شغالات للرعاية بالمنزل وتوفير اي نوع من العمالة و استقدام عمالة منزلية أجانب من مختلف الجنسيات بتعاون مع عاملات على قدر عالي من الكفاءة في نظاف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الوطنية للخدمات01207040101
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|حى سيد جابر- Al Muntazah
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295132
نوفر خدمات النظافة الشاملة و مكافحة الحشرات و القوارض و نوفر خدمات الصيانة المنزلية لجميع الاجهزة (ا.
20/8/2024
خدمات العمالة المنزلية: نوفر عاملات النظافة والطباخات والمربيات و الجليسات و راعيات المرضى و المسني.
18/8/2024
الوطنية للخدمات توفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين، مصريين واجانب لعالمية من .
2/8/2024
نفدم خدماتنا للشركات الكبرى المواقع الصناعيه والتجاريه والاداريه والكومباوند والشركات الكبري والفنا.
1/8/2024
بالضمانات نوفر خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عمل.
27/7/2024
مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
19/7/2024
توفيرعمالة منزلية نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى س.
7/7/2024
نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
7/7/2024
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
25/6/2024
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