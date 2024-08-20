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شركة الوطنية لتوفير الشغالات

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تفاصيل الإعلان
شركة الوطنية توفر الشغالات والطباخات و مربيات الاطفال و راعيات المسنين بالمنزل لجميع الحالات القعيدة و المتحركة 01207040101 نوفر خادمات المصريات و الأجنبيات من جميع الجنسيات سودانيات نيجيريات اثيوبيات فيلبينيات و اندونيسيات بالضمانات الكاملة و الاوراق القانوينة مكتب خادمات ذو خبرة وكفاءة عالية لتقديم عدة مهام مثل رعاية المسنين و مربيات الاطفال و شغالات للرعاية بالمنزل وتوفير اي نوع من العمالة و استقدام عمالة منزلية أجانب من مختلف الجنسيات بتعاون مع عاملات على قدر عالي من الكفاءة في نظاف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الوطنية للخدمات01207040101
التليفون: 01207040101

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حى سيد جابر- Al Muntazah
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/9/2024
رقم الإعلان: 2295132

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صورة الاعلان: الشركة العالمية للخدمات العامه - في الإسكندرية مصر

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20/8/2024
صورة الاعلان: الشركة العالمية للخدمات - في الإسكندرية مصر

الشركة العالمية للخدمات

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- في الإسكندرية مصر

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18/8/2024
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2/8/2024
صورة الاعلان: الشركة العالمية للخدمات - في الإسكندرية مصر

الشركة العالمية للخدمات

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1/8/2024
صورة الاعلان: نوفر الاجنبيات والارتريات والاثيوبيات والسودانيات والغينيات والفلبينيات - في الإسكندرية مصر

نوفر الاجنبيات والارتريات والاثيوبيات والسودانيات والغينيات والفلبينيات

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بالضمانات نوفر خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نحن نسعى لخدمه ورضاء عمل.
العنوان:

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1,000 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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1,000 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية - في الإسكندرية مصر

شركة الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: شركةالوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية - في الإسكندرية مصر

شركةالوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

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1,000 جنيه

25/6/2024
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