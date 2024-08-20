شركة الوطنية لتوفير الشغالات

شركة الوطنية توفر الشغالات والطباخات و مربيات الاطفال و راعيات المسنين بالمنزل لجميع الحالات القعيدة و المتحركة 01207040101 نوفر خادمات المصريات و الأجنبيات من جميع الجنسيات سودانيات نيجيريات اثيوبيات فيلبينيات و اندونيسيات بالضمانات الكاملة و الاوراق القانوينة مكتب خادمات ذو خبرة وكفاءة عالية لتقديم عدة مهام مثل رعاية المسنين و مربيات الاطفال و شغالات للرعاية بالمنزل وتوفير اي نوع من العمالة و استقدام عمالة منزلية أجانب من مختلف الجنسيات بتعاون مع عاملات على قدر عالي من الكفاءة في نظاف