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شركات توريد يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركات توريد يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصاميم فى يونيفورم العاملين فى الفندق و البواخر العائمه و القرى السياحية ويتطلب تنوع الاقسام والموظفيين في الفندق اعتبارات خاصة عند اختيار اليونيفورم المناسب للعاملين، لذلك نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) شركة السلام لليونيفورم للعقود السن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/6/2024
رقم الإعلان: 2273519

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: توريد زى موحد (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

توريد زى موحد (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد زى موحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع جميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: مصانع الزى المدرسي فى مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مصنع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: جاكيت شيف مطبخ ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

جاكيت شيف مطبخ ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاكيت شيف مطبخ ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم المطاعم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم هاوسكيبنج في مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم هاوسكيبنج في مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 )اسعار يونيفورم هاوسكيبنج في مصر تقدم شركة السلام يونيفورم ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: بيع قبعات تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: روب تخرج ماجستير (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

روب تخرج ماجستير (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج ماجستير (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
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