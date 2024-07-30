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شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم شركات الامن خصيصا لتزود طاقم العمل به ويتناسب مع عملك ومستوى الخدمة المقدمة منه. يونيفورم شركات للأمن والحراسات الخاصة – يونيفورم سكيورتي شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/7/2024
رقم الإعلان: 2279430

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصامي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: افضل يونيفورم مهندسين - في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مهندسين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مهندسين01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبدل المصانع وف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم مطاعم01200561116 يونيفورم مطاعم وكافيهات للتصنيع كميات وحسب المواصفات والموديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: سعر روب التخرج (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: موديلات زي الروضة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات زي الروضة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات زي الروضة (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم وت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: موديلات زي تمريض ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس الممرض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: ملابس زى موحد يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: سعر روب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) - في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم شركات الأمن في مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم شركات الأمن في مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم شركات الأمن في مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم المصانع في مصر - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم المصانع في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم المصانع في مصر01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبدل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/7/2024
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