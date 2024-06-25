أضف إعلانك مجاناً

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم شركات الامن خصيصا لتزود طاقم العمل به ويتناسب مع عملك ومستوى الخدمة المقدمة منه. يونيفورم شركات للأمن والحراسات الخاصة – يونيفورم سكيورتي شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/6/2024
رقم الإعلان: 2274568

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اسعار اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/6/2024
صورة الاعلان: محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس المم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: زى موحد للمستشفيات - في الجيزة مصر

زى موحد للمستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد للمستشفيات 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
صورة الاعلان: شركة توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات