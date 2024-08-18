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شركات تصنيع روب تخرج (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركات تصنيع روب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخرج وتصنع من خامات عالية الجودة بأسعار تنافسية ومتاح طباعه او تطريز الاسم وشعار موحد للكميات شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/8/2024
رقم الإعلان: 2282701

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صور يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: صور يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمل - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل 01003358542 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: روب تخرج للبيع (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

روب تخرج للبيع (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج للبيع (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: تصميم يونيفورم فندقي - في الجيزة مصر

تصميم يونيفورم فندقي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصميم يونيفورم فندقي01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن - في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم يت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2024
صورة الاعلان: زي السكيورتي و ملابس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زي السكيورتي و ملابس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي السكيورتي و ملابس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2024
صورة الاعلان: موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2024
صورة الاعلان: أفضل تصميمات يونيفورم المطاعم والكافيهات -شركة ابو سيفين يونيفورم - في الجيزة مصر

أفضل تصميمات يونيفورم المطاعم والكافيهات -شركة ابو سيفين يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ابو سيفين يونيفورم نقورم بتصنيع احدث تصميمات يونيفورم المطاعم و الكافيهات. كل ما يخص الزى الموح.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

8/8/2024
صورة الاعلان: ملابس روضه مميزه - في الجيزة مصر

ملابس روضه مميزه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس روضه مميزه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ اى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/8/2024
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