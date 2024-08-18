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شركات تصنيع روب تخرج (شركة 3A لليونيفورم )
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| شركات تصنيع روب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخرج وتصنع من خامات عالية الجودة بأسعار تنافسية ومتاح طباعه او تطريز الاسم وشعار موحد للكميات شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282701
صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
18/8/2024
صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
18/8/2024
يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة .
18/8/2024
محل بيع ملابس عمل 01003358542 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم.
18/8/2024
روب تخرج للبيع (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
15/8/2024
تصميم يونيفورم فندقي01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز ل.
13/8/2024
ملابس حفلات خريجين (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح ال.
13/8/2024
ملابس حارس الامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم يت.
13/8/2024
تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب.
11/8/2024
زي السكيورتي و ملابس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصام.
11/8/2024
موديلات ملابس حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم .
11/8/2024
شركات تصنيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصن.
11/8/2024
شركة ابو سيفين يونيفورم نقورم بتصنيع احدث تصميمات يونيفورم المطاعم و الكافيهات. كل ما يخص الزى الموح.
8/8/2024
ملابس روضه مميزه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ اى .
8/8/2024
شركات تصنيع روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام ت.
4/8/2024
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