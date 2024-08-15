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شاشات العرض التفاعليه الدعائية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - عرعر - نيوم - تبوك - سكاكا الجوف - القريات - مكه المكرمه - الطائف - حائل - خميس مشيط - عسير - جازان - الباحة ) للتواصل اتصال او واتس اب 0544217662 شاشات العرض التفاعليه الدعائية شاشات تفاعلية تعمل بلمس مع جهاز تشغيل بأمكانيات حديثة تصلح للإغراض التالية - المؤتمرات - المعارض - الأفتتاحات - المولات - الفنادق - المراكز التجارية - الجهات الحكومية - عرض الأنشطة داخل مؤسستك للعملاء - المؤساسات التعليمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmedkamal2050
|التليفون:
|0544217662
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|العنوان:
|السعوديه- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283287
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12/8/2024
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11/8/2024
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10/8/2024
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8/8/2024
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8/8/2024
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5/8/2024
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31/7/2024
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27/7/2024
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25/7/2024
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20/7/2024
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20/7/2024
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20/7/2024
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19/7/2024
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