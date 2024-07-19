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#سيزرلفت متميز للإيجار في الرياض بأسعار تنافسية
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك ### أنواع الرافعات المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - ارتفاعات مختلفة تشمل: 8م، 10م، 12م، 14م، 16م، 18م، 20م 2. روافع ذراعية (مان لفت): - ارتفاعات متفاوتة تصل إلى: 8م، 10م، 12م، 14م، 16م، 18م، 20م 3. روافع شوكية (فوركلفت): - تناسب جميع احتياجات الرفع والنقل ### خيارات الطاقة المتاحة: - كهربائية: صديقة للبيئة. - ديزل: قوية للأعمال الشاقة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جرهم
|التليفون:
|577613129
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278227
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
16/7/2024
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
16/7/2024
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
15/7/2024
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