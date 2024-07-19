سيزرلفت متميز للإيجار في الرياض بأسعار تنافسية

## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك ### أنواع الرافعات المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - ارتفاعات مختلفة تشمل: 8م، 10م، 12م، 14م، 16م، 18م، 20م 2. روافع ذراعية (مان لفت): - ارتفاعات متفاوتة تصل إلى: 8م، 10م، 12م، 14م، 16م، 18م، 20م 3. روافع شوكية (فوركلفت): - تناسب جميع احتياجات الرفع والنقل ### خيارات الطاقة المتاحة: - كهربائية: صديقة للبيئة. - ديزل: قوية للأعمال الشاقة.