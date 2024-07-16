سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام متعددة: 8 متر ، 10 متر ، 12 متر ، 14 متر ، 16 متر ، 18 متر ، 20 متر. - مانلفت باحجام متعددة: 8 متر ، 10 متر ، 12 متر ، 14 متر ، 16 متر ، 18 متر ، 20 متر. - فوركلفت بجميع الأحجام. الخيارات المتاحة للتأجير: - شهري - سنوي - أسبوعي - يومي ميزات معداتنا: - موديلات حديثة - كافة الأحجام والمقاسات متوفرة - تحميل وتنزيل العمل للاستفسار والتأجير، يرجى التواصل معنا #رافعات_مقصية #سيزرلفت_للايجار #مانلفت