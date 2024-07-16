آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام متعددة: 8 متر ، 10 متر ، 12 متر ، 14 متر ، 16 متر ، 18 متر ، 20 متر. - مانلفت باحجام متعددة: 8 متر ، 10 متر ، 12 متر ، 14 متر ، 16 متر ، 18 متر ، 20 متر. - فوركلفت بجميع الأحجام. الخيارات المتاحة للتأجير: - شهري - سنوي - أسبوعي - يومي ميزات معداتنا: - موديلات حديثة - كافة الأحجام والمقاسات متوفرة - تحميل وتنزيل العمل للاستفسار والتأجير، يرجى التواصل معنا #رافعات_مقصية #سيزرلفت_للايجار #مانلفت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو جرهم
التليفون: 577613129

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 16/7/2024
رقم الإعلان: 2277325

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض - في الرياض السعودية

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض - في الرياض السعودية

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض - في الرياض السعودية

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض - في الرياض السعودية

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض - في الرياض السعودية

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض - في الرياض السعودية

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض - في الرياض السعودية

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: #????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? - في الرياض السعودية

#????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ??????

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

600 ريال

15/7/2024
صورة الاعلان: #????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? - في الرياض السعودية

#????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ??????

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

600 ريال

15/7/2024
صورة الاعلان: #????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? - في الرياض السعودية

#????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ??????

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

600 ريال

15/7/2024
صورة الاعلان: #????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? - في الرياض السعودية

#????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ??????

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

600 ريال

15/7/2024
صورة الاعلان: #????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? - في الرياض السعودية

#????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ??????

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر -.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

13/7/2024
صورة الاعلان: #????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? - في الرياض السعودية

#????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?? ??????

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

13/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للإيجار مانلفت للإيجار كرينات للإيجار في الرياض - في الرياض السعودية

سيزرلفت للإيجار مانلفت للإيجار كرينات للإيجار في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

9/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الرياض - في الرياض السعودية

سيزرلفت للايجار من 4متر إلى 18متر Scissor lift for rent في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات