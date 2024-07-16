أضف إعلانك مجاناً
#سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر - سيزر لفت 10 متر - سيزر لفت 12 متر - سيزر لفت 14 متر - سيزر لفت 16 متر - سيزر لفت 18 متر - سيزر لفت 20 متر 2. روافع ذراعية (مان لفت): - مان لفت 8 متر - مان لفت 10 متر - مان لفت 12 متر - مان لفت 14 متر - مان لفت 16 متر - مان لفت 18 متر - مان لفت 20 متر 3. روافع شوكية (فوركلفت): ## أنواع الطاقة: - كهربائية - ديزل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جرهم
|التليفون:
|577613129
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277318
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
16/7/2024
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
15/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
15/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
15/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
15/7/2024
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر -.
13/7/2024
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
13/7/2024
روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
9/7/2024
روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
2/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.