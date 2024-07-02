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زي رياض اطفال

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تفاصيل الإعلان
زي رياض اطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ اى موديل كميات مع كتابه اللوجو الخاص بالحضانه شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/7/2024
رقم الإعلان: 2275585

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: شركات زى الامن والحراسه - في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: احسن شركة يونيفورم بمصر - في الجيزة مصر

احسن شركة يونيفورم بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احسن شركة يونيفورم بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: اسماء واماكن مصانع افرولات - في الجيزة مصر

اسماء واماكن مصانع افرولات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسماء واماكن مصانع افرولات01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبدل المصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم تصنيعه من خامات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: سكراب طبى رجالى - في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والمو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: اسعار اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/6/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/6/2024
صورة الاعلان: محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم الحضانة في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس المم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال واسعار اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2024
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