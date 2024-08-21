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#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض - في الرياض السعودية

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو جرهم
التليفون: 577613129

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 21/8/2024
رقم الإعلان: 2283448

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض - في الرياض السعودية

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض - في الرياض السعودية

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار - في الرياض السعودية

رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار - في الرياض السعودية

رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار - في الرياض السعودية

رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار - في الرياض السعودية

رافعات شوكية للايجار سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

سيارات قير ديزل ، كهرباء ، كهربائيه رافعات هيدروليكية للايجار في الرياض سيزرلفت للايجار في الرياض .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

21/8/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات للايجار اليومي الشهري والسنوي بجميع انواعها - في الرياض السعودية

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات للايجار اليومي الشهري والسنوي بجميع انواعها

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

14/8/2024
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض - في الرياض السعودية

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

ابو جرهم لتأجير معدات ثقيلة بالرياض وخارج الرياض بافضل الاسعار متواجدون علي مدار الساعه وباسعار خا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض - في الرياض السعودية

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض - في الرياض السعودية

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض - في الرياض السعودية

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض - في الرياض السعودية

تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

🏗 رافعات مقصية ورافعات شوكية للإيجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة لجميع مشاريعك: 🔹.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

1/8/2024
صورة الاعلان: تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض - في الرياض السعودية

تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

🏗 رافعات مقصية ورافعات شوكية للإيجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة لجميع مشاريعك: 🔹.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

31/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار - في الرياض السعودية

سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار

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العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

28/7/2024
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1,000 ريال

28/7/2024
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