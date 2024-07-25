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#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: 🔹 رافعات مقصية متاحة بأحجام متعددة: - سيزر لفت 8 متر - سيزر لفت 10 متر - سيزر لفت 12 متر - سيزر لفت 14 متر - سيزر لفت 16 متر - سيزر لفت 18 متر - سيزر لفت 20 متر 🔹 مان لفت أيضًا متاحة: - مان لفت 8 متر - مان لفت 10 متر - مان لفت 12 متر - مان لفت 14 متر - مان لفت 16 متر - مان لفت 18 متر - مان لفت 20 متر 🔹 رافعات ديزل وكهربائية للايجار 🛠 خدمات التحميل والتنزيل متوفرة! 💰 خيارات الإيجار: - شهري - سنوي - أسبوعي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جرهم
|التليفون:
|577613129
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278641
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
25/7/2024
**تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض:** - رافعات مقصية بجميع الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت ب.
24/7/2024
**تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض:** - رافعات مقصية بجميع الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت ب.
24/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
23/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
23/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
19/7/2024
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
16/7/2024
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
16/7/2024
# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
16/7/2024
تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض: - روافع مقصية بكافة الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت باحجام.
16/7/2024
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