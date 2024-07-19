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"دفعة أولى 20% مع خطة دفع لمدة سنة | بدون عمولة"

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صورة الاعلان: "دفعة أولى 20% مع خطة دفع لمدة سنة | بدون عمولة" - في أبو ظبي الإمارات

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"دفعة أولى 20% مع خطة دفع لمدة سنة | بدون عمولة" هذه الشقة مكونة من : - 3 غرف نوم ماستر مع خزائن - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل - 2 مخزن - حمام لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP981454 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/7/2024
رقم الإعلان: 2277758

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صورة الاعلان: تملك شقة غرفتين بها اطلالة جيدة مع ترجيع ايجار - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة غرفتين بها اطلالة جيدة مع ترجيع ايجار

(للبيع)

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تملك شقة غرفتين بها اطلالة جيدة مع ترجيع ايجار هذه الشقة تتكون من : * غرفة نوم ماستر * غرفة نوم * .
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19/7/2024
صورة الاعلان: شقه مفروشه | أطلالة علي المسبح | 1% دفعات شهرية - في أبو ظبي الإمارات

شقه مفروشه | أطلالة علي المسبح | 1% دفعات شهرية

(للبيع)

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19/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة بتشطيب عصري | مع تيراس كبير - في أبو ظبي الإمارات

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امتلك الان شقة بتشطيب عصري | مع تيراس كبير ** هذه الشقه تتكون من : - غرفة نوم ماستر مع غرفة ملاب.
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19/7/2024
صورة الاعلان: انتقل الان | شقة رائعة | بأطلاله علي المانجروف - في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان | شقة رائعة | بأطلاله علي المانجروف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان | شقة رائعة | بأطلاله علي المانجروف * الشقة مكونة من :- - غرفة ماستر - غرفة نوم - غرفة.
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19/7/2024
صورة الاعلان: استثمر في شقة رائعة في طابق عالي و إطلالة رائعة - في أبو ظبي الإمارات

استثمر في شقة رائعة في طابق عالي و إطلالة رائعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر في شقة رائعة في طابق عالي و إطلالة رائعة * الشقة مكونة من:- - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة /.
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اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: فرصه استثماريه | استوديوا بدخل كبير ومساحه كبيره - في أبو ظبي الإمارات

فرصه استثماريه | استوديوا بدخل كبير ومساحه كبيره

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصه استثماريه | استوديوا بدخل كبير ومساحه كبيره * الاستوديو مكون من:- - غرفة نوم / معيشه - مطبخ .
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19/7/2024
صورة الاعلان: انقل الان ! شقة غرفتين مع اطلاله بحريه خلابه - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان ! شقة غرفتين مع اطلاله بحريه خلابه

(للبيع)

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16/7/2024
صورة الاعلان: فرصه استثماريه | شقه غرفتين مع اطلاله خلابه - في أبو ظبي الإمارات

فرصه استثماريه | شقه غرفتين مع اطلاله خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصه استثماريه | شقه غرفتين مع اطلاله خلابه الشقه مكونه من : - غرفتين نوم ماستر - غرفه طعام / جلوس.
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16/7/2024
صورة الاعلان: استثمر في شقة غرفتين بالطوابق العليا مع اطلاله مذهله - في أبو ظبي الإمارات

استثمر في شقة غرفتين بالطوابق العليا مع اطلاله مذهله

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر في شقة غرفتين بالطوابق العليا مع اطلاله مذهله تتكون هذه الشقه من : * غرفه نوم ماستر * غرفة.
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اتصل

16/7/2024
صورة الاعلان: انقل الان | شقه غرفه نوم مع اطلاله خلابه - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان | شقه غرفه نوم مع اطلاله خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان | شقه غرفه نوم مع اطلاله خلابه الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه جلوس / طعام - مط.
القسم: 

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16/7/2024
صورة الاعلان: انقل الان لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه والمسبح - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه والمسبح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه والمسبح *** احصل على راحتك مع شركة فاين هوم شقه بأطلال.
القسم: 

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15/7/2024
صورة الاعلان: انقل قريبا لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه - في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لبيتك الجديد مع اطلاله علي القناه الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه طعام / جلوس .
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: انتقل الان لشقه بالطوابق العليا وباطلاله بحرية رائعة - في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان لشقه بالطوابق العليا وباطلاله بحرية رائعة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انتقل الان لشقه بالطوابق العليا وباطلاله بحرية رائعة الشقه بالطوابق العليا وباطلاه بحريه وتتكون من .
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: انقل الان لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه - في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل الان لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه طعام / جلو.
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه - في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انقل قريبا لشقه بالطوابق العليا مع اطلاله خلابه الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه نوم - غرف.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
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