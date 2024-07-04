أضف إعلانك مجاناً
جهاز تفتيش الحقائب فى المطارات والفنادق
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| اجهزة تفتيش الحقائب في المطارات احدث اجهزة التفتيش الامنية للكشف عن محتوى الحقائب يتميز جهاز تفتيش الحقائب بالخصائص التالي التنبيه عن طريق الأصوات والضوء التنبيه باصدار اصوات والضوء عندما يثبت الشرط جهاز تفتيش الحقائب, جهاز تفتيش الحقائب بالدمام, جهاز تفتيش الحقائب بالرياض, جهاز تفتيش الحقائب بالمدينة المنورة, جهاز تفتيش الحقائب بجدة, جهاز تفتيش الحقائب بخميس مشيط, جهاز تفتيش الحقائب بمكة المكرمة, جهاز تفتيش الشنط, جهاز تفتيش الشنط بجيزان, جهاز تفتيش المركبات, سعر جهاز تفتيش الحقائب, شركات بيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أجواء
|التليفون:
|01143352052
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الهرم, الجيزه, الهرم, الجيزه- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275822
اعلانات جديدة
شركة نورن ديزاين نورن ديزاين اسم لكل مشروع كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن .
4/7/2024
#مطلوب_مدرس_انجليزي_خصوصي_للسعوديه 1-مطلوب مدرس انجليزي خصوصي مراحل (ابتدائي -اعدادي -ثانوي ). 2- خ.
4/7/2024
مكاتب للشركات مقاسات متنوعة اثاث مكتبي طاولات اجتماعات اعلى جودة وضمان اثاث مكتبي راقى متوفر بمعارض.
4/7/2024
هل تبحث عن وسيلة راقية ومريحة للوصول إلى المطار أو العودة منه؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين مطار، حيث .
4/7/2024
كومباكت HPL متوفر بجميع الالوان ✨ قواطيع الحمامات hpl - فواصل الحمامات hpl - ابواب حمامات hp.
4/7/2024
بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على البحر اول.
4/7/2024
جهاز قياس جودة ونسبة الكسر في الارز • احدث ما توصلت اليه التكنولوجا في هذا المجال حيث ان الجهاز ذات .
3/7/2024
ايجار تويوتا هايس,بالتالي تعد تويوتا هايس واحدة من السيارات الرائدة في عالم تأجير السيارات،لذلك وتقد.
3/7/2024
تخفيضات على ايجار كوستر 24 راكب ايجار فان للرحلات عروض تأجير فان سياحي إيجار فانات تأجير فانات استئ.
3/7/2024
ايجار اتوبيس 24 راكب للرحلات|01121759535 اتوبيسات للايجار عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية إي.
3/7/2024
تاجير ميكروباص 24 راكب موديل 2023 ايجار ميكروباص سياحي إيجار ميكروباص 14 راكب خدمات إيجار الميكروب.
3/7/2024
مكتب ايجار ليموزين ايجار تويوتا كورولا موديل 2023 شركة تاجير ليموزين مكتب ايجار ليموزين إيجار ليمو.
3/7/2024
ايجار اتوبيس 50 فرد مرسيدس ايجار اتوبيس سياحي ايجار نقل سياحي 2024 إيجار حافلات تأجير حافلات خدمات .
3/7/2024
قرص كاونترات كوريان كورى قرص كاونترات كوريان كورى مستورد HANEX – TRISTONE شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
3/7/2024
ايجاراتش وان بارخص الاسعار في مصر من مكه للسياحه يوجد لدينا جنيع انواع السيارات للايجار بخصومات هائل.
3/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.