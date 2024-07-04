أضف إعلانك مجاناً

جهاز تفتيش الحقائب فى المطارات والفنادق

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب فى المطارات والفنادق - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

اجهزة تفتيش الحقائب في المطارات احدث اجهزة التفتيش الامنية للكشف عن محتوى الحقائب يتميز جهاز تفتيش الحقائب بالخصائص التالي التنبيه عن طريق الأصوات والضوء التنبيه باصدار اصوات والضوء عندما يثبت الشرط جهاز تفتيش الحقائب, جهاز تفتيش الحقائب بالدمام, جهاز تفتيش الحقائب بالرياض, جهاز تفتيش الحقائب بالمدينة المنورة, جهاز تفتيش الحقائب بجدة, جهاز تفتيش الحقائب بخميس مشيط, جهاز تفتيش الحقائب بمكة المكرمة, جهاز تفتيش الشنط, جهاز تفتيش الشنط بجيزان, جهاز تفتيش المركبات, سعر جهاز تفتيش الحقائب, شركات بيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة أجواء
التليفون: 01143352052

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الهرم, الجيزه, الهرم, الجيزه- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275822

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)

شركة نورن ديزاين نورن ديزاين اسم لكل مشروع كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: #مطلوب_مدرس_انجليزي_خصوصي_للسعوديه

#مطلوب_مدرس_انجليزي_خصوصي_للسعوديه

(فرصة عمل)

#مطلوب_مدرس_انجليزي_خصوصي_للسعوديه 1-مطلوب مدرس انجليزي خصوصي مراحل (ابتدائي -اعدادي -ثانوي ). 2- خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

50,000 ريال

4/7/2024
صورة الاعلان: أفضل اثاث مكتبي اثاث للشركات اسعار لا تقارن

أفضل اثاث مكتبي اثاث للشركات اسعار لا تقارن

(للبيع)

مكاتب للشركات مقاسات متنوعة اثاث مكتبي طاولات اجتماعات اعلى جودة وضمان اثاث مكتبي راقى متوفر بمعارض.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: تاجير ليموزين مطار القاهرة

تاجير ليموزين مطار القاهرة

(للإيجار)

هل تبحث عن وسيلة راقية ومريحة للوصول إلى المطار أو العودة منه؟ نقدم لك خدمة تأجير ليموزين مطار، حيث .
العنوان:

القاهرة - مصر

850 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت هندى جرين لام compact hpl green lam

كومباكت هندى جرين لام compact hpl green lam

(للبيع)

كومباكت HPL متوفر بجميع الالوان ✨ قواطيع الحمامات hpl - فواصل الحمامات hpl - ابواب حمامات hp.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

(للبيع)

بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على البحر اول.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,000,000 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس جوده ونسبة الكسر فى الارز

جهاز قياس جوده ونسبة الكسر فى الارز

(للبيع)

جهاز قياس جودة ونسبة الكسر في الارز • احدث ما توصلت اليه التكنولوجا في هذا المجال حيث ان الجهاز ذات .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هايس فى القاهره

ايجار تويوتا هايس فى القاهره

(للإيجار)

ايجار تويوتا هايس,بالتالي تعد تويوتا هايس واحدة من السيارات الرائدة في عالم تأجير السيارات،لذلك وتقد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: عروض تأجير فان سياحي

عروض تأجير فان سياحي

(للإيجار)

تخفيضات على ايجار كوستر 24 راكب ايجار فان للرحلات عروض تأجير فان سياحي إيجار فانات تأجير فانات استئ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية

عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية

(للإيجار)

ايجار اتوبيس 24 راكب للرحلات|01121759535 اتوبيسات للايجار عروض وخصومات على تأجير اتوبيسات سياحية إي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص سياحي

ايجار ميكروباص سياحي

(للإيجار)

تاجير ميكروباص 24 راكب موديل 2023 ايجار ميكروباص سياحي إيجار ميكروباص 14 راكب خدمات إيجار الميكروب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: مكتب ايجار ليموزين

مكتب ايجار ليموزين

(للإيجار)

مكتب ايجار ليموزين ايجار تويوتا كورولا موديل 2023 شركة تاجير ليموزين مكتب ايجار ليموزين إيجار ليمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار نقل سياحي 2024

ايجار نقل سياحي 2024

(للإيجار)

ايجار اتوبيس 50 فرد مرسيدس ايجار اتوبيس سياحي ايجار نقل سياحي 2024 إيجار حافلات تأجير حافلات خدمات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2024
صورة الاعلان: قرص كاونترات كوريان كورى

قرص كاونترات كوريان كورى

(للبيع)

قرص كاونترات كوريان كورى قرص كاونترات كوريان كورى مستورد HANEX – TRISTONE شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب في مصر

ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب في مصر

(للإيجار)

ايجاراتش وان بارخص الاسعار في مصر من مكه للسياحه يوجد لدينا جنيع انواع السيارات للايجار بخصومات هائل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

3/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات