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جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم )
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| جميع موديلات ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخرج وتصنع من خامات عالية الجودة بأسعار تنافسية ومتاح طباعه او تطريز الاسم وشعار موحد للكميات شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276131
يونيفورم امن وحراسة 01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم.
7/7/2024
تفصيل يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ.
7/7/2024
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4/7/2024
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4/7/2024
زي رياض اطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ اى مود.
2/7/2024
احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات.
2/7/2024
شركات زى الامن والحراسه01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفو.
2/7/2024
شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم .
1/7/2024
احسن شركة يونيفورم بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليون.
1/7/2024
اسماء واماكن مصانع افرولات01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبدل المصا.
1/7/2024
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1/7/2024
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27/6/2024
اسعار اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة.
25/6/2024
شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم.
25/6/2024
محلات بيع اكسسوارات التخرج في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم .
20/6/2024
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