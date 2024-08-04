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تي شيرت اطفالى يونيفورم حضانة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تي شيرت اطفالى يونيفورم حضانة (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم وتصنيع يونيفورم حضانات بجميع الاشكال والموديلات مع امكانية تصنيع الزى الخاص بالحضانات وطباعه او تطريز اسم وشعار الحضانه شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/8/2024
رقم الإعلان: 2280206

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تصنيع روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/8/2024
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم فندقي (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم فندقي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم فندقي (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/8/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم المدارس في مصر (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم المدارس في مصر (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم المدارس في مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/8/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: ملابس زى موحد يونيفورم 0100335854 - في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم 0100335854

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بلوفر و جاكيت للمدارس01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركات امن - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: ملابس طاقم المستشفى - في الجيزة مصر

ملابس طاقم المستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طاقم المستشفى 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصامي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2024
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