.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الاطفال و المسنين بالمنزل لجميع الحالات القعيدة و المتحركة2 .نوفر خدمات النظافة الشاملة و مكافحة الحشرات و القوارض و تطهير ضد الكورونا 3.نوفر خدمات الصيانة المنزلية لجميع الاجهزة