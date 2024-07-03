(للبيع)
|.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الاطفال و المسنين بالمنزل لجميع الحالات القعيدة و المتحركة2 .نوفر خدمات النظافة الشاملة و مكافحة الحشرات و القوارض و تطهير ضد الكورونا 3.نوفر خدمات الصيانة المنزلية لجميع الاجهزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الوطنية
|التليفون:
|01151588055
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|العنوان:
|- الكويت
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279715
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