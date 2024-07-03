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.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات

(للبيع)

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الكويت (مدينة الكويت) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
.توفير جميع انواع العمالة المنزلية المصرية و الاجنبية بالضمانات للنضافة المنزلية و اعمال المطبخ و رعاية الاطفال و المسنين بالمنزل لجميع الحالات القعيدة و المتحركة2 .نوفر خدمات النظافة الشاملة و مكافحة الحشرات و القوارض و تطهير ضد الكورونا 3.نوفر خدمات الصيانة المنزلية لجميع الاجهزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الوطنية
التليفون: 01151588055

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العنوان: - الكويت
مدينة الكويت -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/7/2024
رقم الإعلان: 2279715

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تصليح كراسي وطاولات ومكاتب واثاث

تصليح كراسي وطاولات ومكاتب واثاث

(فرصة عمل)

تصليح كراسي وطاولات ومكاتب واثاث وغرف النوم وأبواب درايش وفتح اقفال وتبديل وزجاج ومريا وصيانة اروبي .
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: شقة للبيع في مدينة 6 اكتوبر

شقة للبيع في مدينة 6 اكتوبر

(للبيع)

شقةبمدينة6اكتوبرخاصة ببنك التعميروالاسكان الحي الـ 11 مساحة 110م الدور الاول تشطيب لوكس .
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

1/6/2024
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