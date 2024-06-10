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تفصيل يونيفورم حضانه

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تفاصيل الإعلان
تفصيل يونيفورم حضانه01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ اى موديل كميات مع كتابه اللوجو الخاص بالحضانه شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/6/2024
رقم الإعلان: 2273097

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: روب تخرج ماجستير (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

روب تخرج ماجستير (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج ماجستير (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: مصانع الملابس الطبية فى مصر ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

مصانع الملابس الطبية فى مصر ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الملابس الطبية فى مصر ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: شركات متخصصة فى بيع اليونيفورم للمصانع (شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات متخصصة فى بيع اليونيفورم للمصانع (شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات متخصصة فى بيع اليونيفورم للمصانع (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: الزى الموحد للمطاعم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم 01200561116 يونيفورم مطاعم وكافيهات للتصنيع كميات وحسب المواصفات والموديلات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2024
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2024
صورة الاعلان: يونيفورم حراس أمن - في الجيزة مصر

يونيفورم حراس أمن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حراس أمن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2024
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2024
صورة الاعلان: توريد زى موحد - في الجيزة مصر

توريد زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد زى موحد 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم من .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2024
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم طبى01200561116 – 01003358542 - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم طبى01200561116 – 01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم طبى01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2024
صورة الاعلان: تصاميم ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

تصاميم ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصاميم ملابس مدرسية للبنات01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2024
صورة الاعلان: تصاميم ملابس مدرسية للبنات01003358542 - في الجيزة مصر

تصاميم ملابس مدرسية للبنات01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصاميم ملابس مدرسية للبنات01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/6/2024
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