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تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم وتصنيع يونيفورم حضانات بجميع الاشكال والموديلات مع امكانية تصنيع الزى الخاص بالحضانات وطباعه او تطريز اسم وشعار الحضانه شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279450
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30/7/2024
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