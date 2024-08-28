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تفصيل ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم )
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| تفصيل ارواب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخرج وتصنع من خامات عالية الجودة بأسعار تنافسية ومتاح طباعه او تطريز الاسم وشعار موحد للكميات شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 35334285 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفى العجوز – محطة مترو الدائرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284689
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