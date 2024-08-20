أضف إعلانك مجاناً
تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم )
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات المستوى العالي ولكن اليونيفورم الخاص بك لا يظهر ذلك، لذا كان الاهتمام في شركة السلام مركز على اظهار مدرستك بصورة مختلفة ومميزة تدل على مستوى التعليم فيها. لو كان لديك تصميمك الخاص فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01223182572
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283240
موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التص.
20/8/2024
محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات الب.
20/8/2024
روب تخرج اسود وذهبي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تن.
20/8/2024
ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفور.
20/8/2024
ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفور.
20/8/2024
محل بيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع ج.
20/8/2024
صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
18/8/2024
صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
18/8/2024
يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة .
18/8/2024
محل بيع ملابس عمل 01003358542 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم.
18/8/2024
شركات تصنيع روب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح .
18/8/2024
روب تخرج للبيع (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
15/8/2024
تصميم يونيفورم فندقي01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز ل.
13/8/2024
ملابس حفلات خريجين (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح ال.
13/8/2024
ملابس حارس الامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم يت.
13/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.