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تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات المستوى العالي ولكن اليونيفورم الخاص بك لا يظهر ذلك، لذا كان الاهتمام في شركة السلام مركز على اظهار مدرستك بصورة مختلفة ومميزة تدل على مستوى التعليم فيها. لو كان لديك تصميمك الخاص فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع جلال الدين الحمامصى - متفرع من شارع السودان – المهندسين ( بجوار مستشفى الهلال للقوات المسلحة)- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/8/2024
رقم الإعلان: 2283240

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صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) يونيفو - في الجيزة مصر

محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) يونيفو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع ملابس عمال في مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات الب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: روب تخرج اسود وذهبي (شركة السلام ) - في الجيزة مصر

روب تخرج اسود وذهبي (شركة السلام )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج اسود وذهبي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2024
صورة الاعلان: صور يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: صور يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمل - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل 01003358542 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: شركات تصنيع روب تخرج (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع روب تخرج (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع روب تخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: روب تخرج للبيع (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

روب تخرج للبيع (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج للبيع (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: تصميم يونيفورم فندقي - في الجيزة مصر

تصميم يونيفورم فندقي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصميم يونيفورم فندقي01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين (شركة 3A لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن - في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم يت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/8/2024
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