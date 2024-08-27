أضف إعلانك مجاناً
تأجير سيارات مرسيدس
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|Tags إيجار سيارات مرسيدس الفاخرة مع سائق, إيجار سيارات مرسيدس للأعراس مع سائق, إيجار سيارة مرسيدس فاخرة مع سائق, إيجار مرسيدس مع سائق, تأجير سيارات مرسيدس بسائق, تأجير سيارات مرسيدس بسائق فاخر /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine nassar
|التليفون:
|01119920103
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ميدان المحكمة- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284605
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
27/8/2024
Tags اسعار ليموزين المطار, الخط الساخن ليموزين المطار, امرني ليموزين المطار, توصيل مطار القاهره, حجز.
27/8/2024
Tags اسعار ليموزين المطار, الخط الساخن ليموزين المطار, امرني ليموزين المطار, ايجار ليموزين هايس, ايج.
27/8/2024
باص رحلات للايجار, تأجير اتوبيسات نقل سياحي, تأجير باصات رحلات, تاجير اتوبيسات الرحلات, سعر ميني باص.
27/8/2024
شركات ليموزين المطار, شركه ليموزين في القاهره, ليموزين القاهره, ليموزين المطار الخط الساخن, ليموزين.
27/8/2024
ايجار نقل سياحي, باص رحلات للايجار, تأجير اتوبيسات نقل سياحي, تأجير باصات رحلات, تاجير اتوبيسات الرح.
27/8/2024
ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات رحلات للايجار ,اتو.
27/8/2024
ايجار نقل سياحي ايجار نقل سياحي ,ايجار ميني باص ,ميني باص للايجار ,اتوبيس رحلات للايجار ,اتوبيسات .
27/8/2024
اجعل مناسبتك الخاصة أو رحلتك المقبلة تجربة لا تُنسى مع خدمة تأجير ليموزين سترتش الفاخرة. استمتع بأ.
27/8/2024
مرسيدس فيانو v250 ايجار مرسيدس V250 الفان الفاخر للمناسبات الخاصة والجولات عندما يتعلق الأمر بتنظي.
27/8/2024
لإيجار تويوتا هايس للرحلات إلى مرسى علم، يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على الخدمة: التواصل مع .
26/8/2024
لإيجار هيونداي H1 لاستقبال المطار، يمكنك اتباع نفس الخطوات التي ذكرتها سابقًا لإيجار تويوتا هايس. إل.
26/8/2024
استأجر الآن سيارة مرسيدس E200 الفاخرة وتمتع بالرفاهية والأداء العالي! هل تبحث عن تجربة قيادة استثنائ.
26/8/2024
نعم، الليموزين الاسترتش لدينا مزود بمجموعة من الخدمات الإضافية التي تضيف لمسة من الفخامة والراحة إلى.
26/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
26/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.