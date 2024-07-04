بوابات مواقف السيارات الالكترونية

بوابات الكترونيه لدخول السيارات بالكارت بوابات الكترونيه لدخول السيارات بالريموت بوابات الكترونيه لدخول السيارات بالتذكره بوابات الكترونيه لدخول السيارات بكاميرا تسجيل لوحة السياره بوابات الكترونيه لدخول السيارات من بعد بوابة مواقف السيارات المدفوعه البوابة عامل مهم واساسي لزيادة ورفع نسبة الأمان داخل المنشأة مثل الدوائر الحكومية او الفنادق او المستشفيات والوديان وطول الذراع يتم اختيارة علي حسب طلب العميل من 4 متر حتى 6 متر وممكن اقل في الطول اذا احتاج العميل ذلك . دائما ما يتسبب مرور السيارات