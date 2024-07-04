بوابات مواقف السيارات الالكترونية

(للبيع)
|بوابات الكترونيه لدخول السيارات بالكارت بوابات الكترونيه لدخول السيارات بالريموت بوابات الكترونيه لدخول السيارات بالتذكره بوابات الكترونيه لدخول السيارات بكاميرا تسجيل لوحة السياره بوابات الكترونيه لدخول السيارات من بعد بوابة مواقف السيارات المدفوعه البوابة عامل مهم واساسي لزيادة ورفع نسبة الأمان داخل المنشأة مثل الدوائر الحكومية او الفنادق او المستشفيات والوديان وطول الذراع يتم اختيارة علي حسب طلب العميل من 4 متر حتى 6 متر وممكن اقل في الطول اذا احتاج العميل ذلك . دائما ما يتسبب مرور السيارات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أجواء
|التليفون:
|01143352052
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|العنوان:
|الهرم, الجيزه, الهرم, الجيزه- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276349
100 جنيه