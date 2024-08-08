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بوابات امنية لدخول وخروج الافراد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| بوابات امنية لدخول وخروج الافراد بوابات مرور الافراد والموظفين تعمل البوابات على تنظيم حركة مرور الموظفين والافراد وتعمل على دخول الموظفين والافراد الذي يوجد معهم تصريح الدخول تعمل بوابات دخول وخروج الأفراد بالكارت والبصمة وبصمة الوجه يوجد بوابات دخول وخروج الأفراد وعد الافراد بوابات دخول الافراد المروحه تواصل معنا ونحن في خدمتكم #بوابات_الكترونية #بوابات_الأفراد #بوابات_دخول_وخروج_الموظفين #بوابات_التحكم_في_الدخول_والخروج #أسعار_بوابة_دخول_الأفراد #بوابة_دخول_وخروج_النادى #بوابات_دخول_وخر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة أجواء
|التليفون:
|0562297669
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|العنوان:
|السعوديه- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280880
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