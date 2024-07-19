بوابات المواقف الالكترونيه للسيارات

بوابات دخول وخروج السيارات الالكترونية اسعار مواقف السيارات الالكترونية بوابات الجراجات والمواقف الالكترونية للسيارات ولادارة مواقف السيارات الالكترونية وبوابات دخول وخروج السيارات وادارة مواقف السيارات الالكترونية اسعار بوابات دخول وخروج السيارات تضمن بوابات مواقف السيارات مرور السيارات بدقة ونظام وتوفر تقريرا بموعد دخول وخروج السيارات وتوفر أيضا بيانات عن السيارات الداخلة للمكان رقم لوحة السيارة واسم السائق وغيرها من البيانات وبذلك تفتح البوابة من تلقاء نفسها حين وصول السيارة التى مصرح لها