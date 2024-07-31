ايجار ميكروباص سياحي

(للإيجار)
|ميكروباص للايجار |01050624483 هل تخطط لرحلة إلى الغردقة أو أي وجهة سياحية أخرى وتبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة؟ نحن نقدم خدمة إيجار ميكروباص تويوتا هايس المجهزة بجميع وسائل الراحة والأمان لتلبية جميع احتياجاتك. اختيارك لـ إيجار ميكروباص سياحي يعني أنك ستستمتع برحلة مريحة مع أصدقائك أو عائلتك في ميكروباص مكيف وحديث، مما يضمن لك تجربة سفر لا تُنسى. سواء كانت رحلتك قصيرة أو طويلة، نقدم لك أفضل الخدمات لتجعل من رحلتك ذكرى رائعة. نحن متخصصون في تأجير ميكروباص تويوتا ونسعى دائمًا لتقديم أفضل الأ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نيو سيتى
|التليفون:
|01050624483
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|العنوان:
|المهندسين- القاهره
Aceh - أندونيسيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279690
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