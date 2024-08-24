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ايجار ليموزين باص 50 مرسيدس
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|احجز الآن ليموزين باص 50 راكبًا! هل تبحث عن وسيلة نقل فاخرة وآمنة لمجموعة كبيرة من الأفراد؟ نقدم لك الحل المثالي. ليموزين باص فاخر بسعة 50 راكب يوفر لك الراحة والرفاهية. مناسب للرحلات السياحية، حفلات الزفاف، المؤتمرات، والفعاليات الكبرى. أسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سائقين محترفين وذوي خبرة لضمان رحلة آمنة ومريحة. حجز سهل وسريع مع إمكانية التعديل والإلغاء.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|RENTBUS
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|12ش الحجاز_ ميدان المحكمة _ مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283858
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